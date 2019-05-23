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Общество

Ветеранам Печорского района подарили «народное внимание и заботу»

Акция «Ветеранам глубинки — народное внимание и заботу» прошла в Печорской районной библиотеке 23 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На мероприятие пришли 40 человек, среди которых были 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Кивик и Герой социалистического труда Ольга Мазанцева. Их поздравили с прошедшим праздником 9 Мая и вручили в подарок продовольственные наборы. После этого с концертной программой выступил народный хор «Нива». В конце встречи состоялось чаепитие.

Председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов рассказал, что кроме ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Печорском районе проживают 60 тружеников тыла, 7 блокадников Ленинграда, 49 узников лагерей и 152 ребенка войны.

В мероприятии приняли участие делегация Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, представители районной власти и фронтовики.

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