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Общество

Уголовный штраф заплатил житель Псковской области за незаконное хранение винтовки и боеприпасов

Житель Псковской области заплатил уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей за незаконное хранение винтовки и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП России.

Исполнительное производство в ведомстве возбудили на основании поступившего судебного решения. Помимо штрафа, как дополнительного наказания, суд назначил нарушителю условное лишение свободы на 2 года. В случае неоплаты штрафа наказание могло быть заменено на реальное лишение свободы.

В пресс-службе добавили, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а должнику подлежит ещё заплатить исполнительский сбор.

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