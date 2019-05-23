Уголовный штраф заплатил житель Псковской области за незаконное хранение винтовки и боеприпасов

20:28, 23 мая 2019, ПАИ

Житель Псковской области заплатил уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей за незаконное хранение винтовки и боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП России.

Исполнительное производство в ведомстве возбудили на основании поступившего судебного решения. Помимо штрафа, как дополнительного наказания, суд назначил нарушителю условное лишение свободы на 2 года. В случае неоплаты штрафа наказание могло быть заменено на реальное лишение свободы.

В пресс-службе добавили, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а должнику подлежит ещё заплатить исполнительский сбор.