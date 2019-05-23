Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках

20:52, 23 мая 2019, ПАИ

Для 498 выпускников одиннадцатых классов в Великих Луках 23 мая прозвенел последний звонок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выпускников гимназии имени С. В. Ковалевской приветствовал первый заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев. Он подчеркнул, что последний звонок – это одно из самых ярких событий в судьбе выпускников, воспоминания о котором они долго будут хранить в своей памяти.

«Пусть сегодняшний день станет началом больших успехов и достижений! Для этого у вас есть много возможностей: ваши учителя и родители приложили максимум усилий, чтобы вы получили все необходимые вам знания и навыки, а городская власть старалась создать для вашего обучения и развития самые достойные условия», – сказал Сергей Гусев. Он пожелал ребятам насыщенной самостоятельной жизни, и чтобы их энергия и талант послужили на благо Великих Лук, Псковской области и России.

От лица администрации города и себя лично со словами напутствия к выпускникам гимназии обратилась исполняющая обязанности заместителя главы администрации города – начальник финансового управления Наталья Дмитриева. «Будьте смелыми, дерзкими, уверенными, но при этом оставайтесь добрыми и благородными, и все у вас обязательно получится», – добавила она.

Директор гимназии имени С. В. Ковалевской, депутат Великолукской городской Думы Татьяна Фомченкова выразила уверенность, что этот выпуск прославит гимназию, город и Россию.