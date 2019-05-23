Двоих эстонцев задержали полицейские в Риге за варку героина в автомобиле

21:27, 23 мая 2019, ПАИ

Двоих граждан Эстонии задержали полицейские в Риге на улице Московской, которые в своем автомобиле Renault варили в ложке героин, сообщает DELFI Эстония.

Оба мужчины были взволнованы при полицейских, один из них попытался спрятать пакет шприцев под сиденьем машины. При этом ложка, в которой они варили наркотическое средство, была закреплена в магнитоле.

Стражам порядка нарушители рассказали, что героин они нашли сразу в ложке на улице, а употреблять наркотик у них не было желания. Однако полицейским замедленная реакция и расширенные зрачки мужчин показались подозрительными. Их вывели из автомобиля и задержали.