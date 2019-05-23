0
22:29
Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая
21:11
Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»
20:52
Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках
20:40
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
19:16
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
19:10
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
18:31
Как завершается учебный год в Пскове: ПАИ-live с Анной Кузыченко
Еще новости
Общество

Двоих эстонцев задержали полицейские в Риге за варку героина в автомобиле

Двоих граждан Эстонии задержали полицейские в Риге на улице Московской, которые в своем автомобиле Renault варили в ложке героин, сообщает DELFI Эстония.

Оба мужчины были взволнованы при полицейских, один из них попытался спрятать пакет шприцев под сиденьем машины. При этом ложка, в которой они варили наркотическое средство, была закреплена в магнитоле.

Стражам порядка нарушители рассказали, что героин они нашли сразу в ложке на улице, а употреблять наркотик у них не было желания. Однако полицейским замедленная реакция и расширенные зрачки мужчин показались подозрительными. Их вывели из автомобиля и задержали. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая
23 мая 2019
Движение автомобилей прекратят в Пскове из-за шествия выпускников 24 мая
Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»
23 мая 2019
Дмитрий Месхиев и Андрей Царёв на время стали музыкантами польского оркестра «Вита Актива»
Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках
23 мая 2019
Почти для 500 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок в Великих Луках
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
23 мая 2019
Полуфинального соперника сборной России по хоккею определят позже
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
23 мая 2019
Оркестр из Польши открыл фестиваль «Другое искусство» в Пскове
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
23 мая 2019
Редкую малоинвазивную хирургию изучают псковские врачи
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 мая 2019
Товарищеские встречи по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS
23 мая 2019
На командные соревнования по жиросжиганию приглашает псковичей S-FITNESS

Идет загрузка...