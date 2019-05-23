В Великих Луках разыскивают обманувшего продавца мошенника

22:13, 23 мая 2019, ПАИ

Неизвестный мужчина в Великих Луках ввел в заблуждение работницу магазина и ушел с деньгами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 22 мая в магазин на Октбярьском проспекте вошел мужчина 50 лет в белой рубашке с галстуком, который захотел купить бутылку морса и передал кассиру пятитысячную купюру. Однако в результате различных ухищрений он ввел ее в заблуждение, забрал свою пятитысячную банкноту, а также полученную сдачу – 3 тысячи рублей, после чего ушел.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом «покупателе», просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.