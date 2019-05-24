Жители России отдают предпочтение дорогим смартфонам

09:06, 24 мая 2019, ПАИ

Жители России отдают предпочтение дорогим смартфонам, сообщает газета «Известия». В I квартале 2019 года средний чек на эти гаджеты в России составил порядка 16,3 тыс. рублей. Это примерно на 7% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что подобные покупки совершаются в погоне за престижем. Списать это можно на демонстрационное потребление. Ради этого люди часто влезают в долги и покупают дорогие модели за 60-70 тысяч рублей в кредит.

Спрос на с бюджетные модели при этом падает. Смартфоны дешевле 5 тысяч рублей в январе–марте 2019 года заняли 11,5% рынка против 17% в прошлом году и почти 30% — в 2017 году.