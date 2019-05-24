Подведены итоги соревнований по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве
Подведены итоги соревнований по боксу и самбо, которые состоялись в рамках Дней Псковской области в Москве 23 мая. Как сообщил Псковскому агентству информации заместитель председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов, команды Москвы и Псковской области встретились в Московском центре боевых искусств.
В боксерском поединке псковичи уступили со счетом 6:3. Лучшими боксерами от Псковской области стали Иван Колядов (Великие Луки), Федор Осипов (Локня) и Глеб Голик (Псков).
В самбо псковичей, как отметил Алексей Орлов, встретили призеры Первенства мира и Европы, поэтому псковские спортсмены в этом виде спорта «уступили сильно».
Лучшим боксерам почетный гость мероприятия, мастер спорта по боксу и чемпион Артур Акавов вручил личные подарки – именные футболки. В состав команды от Псковской области вошли девять боксёров и семь самбистов.
24 мая Дни Псковской области продолжаются. В программе — выставки, деловые встречи и концерты.