Подведены итоги соревнований по боксу и самбо в рамках Дней Псковской области в Москве

10:49, 24 мая 2019, ПАИ

Подведены итоги соревнований по боксу и самбо, которые состоялись в рамках Дней Псковской области в Москве 23 мая. Как сообщил Псковскому агентству информации заместитель председателя регионального комитета по спорту Алексей Орлов, команды Москвы и Псковской области встретились в Московском центре боевых искусств.

В боксерском поединке псковичи уступили со счетом 6:3. Лучшими боксерами от Псковской области стали Иван Колядов (Великие Луки), Федор Осипов (Локня) и Глеб Голик (Псков).

В самбо псковичей, как отметил Алексей Орлов, встретили призеры Первенства мира и Европы, поэтому псковские спортсмены в этом виде спорта «уступили сильно».

Лучшим боксерам почетный гость мероприятия, мастер спорта по боксу и чемпион Артур Акавов вручил личные подарки – именные футболки. В состав команды от Псковской области вошли девять боксёров и семь самбистов.

24 мая Дни Псковской области продолжаются. В программе — выставки, деловые встречи и концерты.