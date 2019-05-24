Александр Котов рекомендовал псковским выпускникам использовать свой потенциал и осваивать всё новое

14:32, 24 мая 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Александр Котов поздравил псковских выпускников с окончанием школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Сегодня для одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок. Он объявил об окончании уроков и дал старт новой взрослой жизни. Долгие годы школа была вашим вторым домом – здесь вы росли, приобретали знания, спорили, ошибались, дружили, влюблялись, развивали свои способности и человеческие качества. Воспоминания о школе и благодарность учителям навсегда останутся в ваших сердцах», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что праздник прощания со школой проходит в День славянской письменности и культуры. По его словам, в этом есть глубокий смысл. «Именно в равноценном сочетании традиций и новаторства, молодости и опыта кроется ключ к личному и общественному успеху. Вы представители нового поколения, живущего во времена цифровой революции. Вы смелые, решительные и, как принято сейчас говорить, продвинутые. И это замечательно! За вами будущее нашего региона и нашей страны! Используйте свой потенциал, учитесь, осваивайте всё новое, перенимайте опыт старших, смело идите по дороге жизни к исполнению своей мечты!» - пожелал старшеклассникам Александр Котов.