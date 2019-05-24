На участке улицы Льва Толстого в Пскове ввели одностороннее движение

11:56, 24 мая 2019, ПАИ

С 24 мая текущего года до окончания работ (ориентировочно - октябрь 2019 года) в связи с проведением ремонта на улице Льва Толстого в Пскове – на участке от улицы Гражданской до улицы Вокзальной – изменена организация дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на это время здесь введено одностороннее движение.

При этом движение на улице Льва Толстого от улицы Вокзальной в направлении улицы Гражданской запрещено. В качестве объезда определен Октябрьский проспект. Для ориентирования водителей транспортных средств установлены временные дорожные знаки.