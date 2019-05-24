Строительство двух детских садов в Псковском районе взял под контроль Владимир Яников

11:43, 24 мая 2019, ПАИ

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, представляющий в Псковском областном Собрании (ПОС) одномандатный избирательный округ № 10, побывал на стройплощадке детских садов в деревнях Портянниково и Родина Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«В районе строится большое количество жилья – нужно успевать создавать для людей условия для удобной и комфортной жизни, поэтому вопрос детских садов и школ стоит очень остро», - отметил Владимир Яников.

Детские сады строятся по одному проекту, каждый рассчитан на 120 мест.

На одной стройплощадке сейчас работает бригада из 40 человек, на другой – из 30. Сейчас идёт штукатурка стен, стяжка и утепление полов.

«Я как депутат буду держать строительство детских садов под контролем, это не последний мой выезд на объекты, - пообещал Владимир Яников. - В течение всего лета я буду мониторить ситуацию. Думаю, районные и волостные депутаты тоже присоединятся. Детские сады должны быть запущены в эксплуатацию к 1 сентября».

К этому же времени новый детский сад должен открыться и в микрорайоне «Европа» – он также строится на землях Псковского района, но рассчитан на 60 мест. «Здесь стоит вопрос пуска: помещение выкуплено, мебель есть, заведующая назначена, набирается коллектив», - рассказал Владимир Яников.

Детские сады в Псковской области строятся рамках национального проекта «Демография». В этом году планируется сдать четыре новых детских сада, ясельные группы в Пскове и Великих Луках.

Работа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с федеральным центром по нацпроекту «Образование» позволила региону получить из государственной казны более 732 млн рублей, софинансирование субъекта Федерации составляет 55 млн рублей. На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» в 2019–2021 годах в Псковскую область направлены из федерального бюджета 912 млн рублей, софинансирование региона – всего 9 млн рублей.

В соответствии с поручением президента РФ, в области планируется полностью закрыть потребность в местах в ясельных группах к 2021 году.