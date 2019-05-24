Народному артисту из Пскова вручили высшую награду Союза театральных деятелей России

13:04, 24 мая 2019, ПАИ

Народному артисту, актёру Псковского академического театра драмы имени. А. С. Пушкина Юрию Новохижину вручили «Золотой знак Союза театральных деятелей РФ», высшую награду Союза. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Золотой знак Юрий Новохижин получил из рук председателя организации, народного артиста России Александра Калягина.

Золотой знак – высшая награда СТД РФ, вручается по решению секретариата Союза за особо значимый вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю активную общественную деятельность, плодотворное сотрудничество с Союзом, многолетнюю трудовую деятельность в сети организаций СТД РФ.

Юрий Новохижин окончил в 1963 году театральную студию при Кемеровском театре драмы. 41 год назад вошёл в труппу Псковского драматического театра. В 1987 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1994 году Юрию Новохижину, первому в Псковской области, присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

С 1986 года Юрий Новохижин возглавляет псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, с 2001 года - секретарь Союза театральных деятелей РФ по Северо-Западному федеральному округу.

На псковской сцене он сыграл более ста разноплановых персонажей. Сейчас актёр задействован спектаклях «Соседи», «Клинический случай», «Позвольте вам выйти вон!», «Отелло», «Река Потудань». В этом году спектакль стал номинантом на национальную театральную премию «Золотая маска», а Юрий Новохижин был номинирован как исполнитель лучшей мужской роли второго плана.