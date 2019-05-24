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Михаил Ведерников - выпускникам: В Псковской области всегда будет достойное место для амбициозных и сильных людей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы и началом нового жизненного этапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Сегодня вы стоите на пороге перемен, - отметил губернатор. - У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций. Современный мир предлагает максимально честные правила игры. Чтобы занять в нем достойное место, не нужно быть наследником богатой фамилии, иметь доступ к природным ресурсам или обладать какими-то исключительными, выходящими за рамки, навыками».

В своём поздравлении Михаил Ведерников обратил внимание, что среди долларовых миллиардеров мира меньше половины опирались на капитал, который им оставили родители. «Большинство успешных личностей сделали себя сами. Посмотрите вокруг: в Псковской области тоже есть сотни примеров талантливых людей, которые проложили свой путь к успеху идеями, страстью и упорным трудом», - добавил губернатор.

Он напомнил, что по всей России действуют разработанные в Псковской области системы «Лесохранитель», которые берегут леса от пожаров. «На берегах наших рек возникают вейк-парки, которые еще десять лет назад было сложно представить. Не так давно появилась уникальная успешная компания в сфере малой авиации. Есть целый ряд примеров интеллектуальных ферм, которые органично используют цифровые технологии. У вас бесконечные возможности, и доказательства этого прямо перед вами — дерзайте, думайте, не бойтесь сложностей. У нас прекрасная страна и область, где всегда будет достойное место для амбициозных и сильных людей. Ваше поколение построит мир, который мало будет похож на современный. Я от всей души желаю вам удачи на этом пути. С праздником!» - подытожил Михаил Ведерников.

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