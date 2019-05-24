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Общество

Нинель Салагаева: Турпоток в Псковскую область вырос на 50%

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева выступила 24 мая в Торгово-промышленной палате РФ в Москве. Она представила туристический потенциал региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с Дней Псковской области в Москве.

 «Псковская область регулярно входит в рейтинги выбора туристов. За последние годы турпоток в регион увеличился на 50 процентов», - сказала Нинель Салагаева.

Нинель Салагаева

Она отметила, что в Псковской области проходит множество культурных мероприятий, привлекающих туристов – и фестиваль «Другое искусство», и «Железный град» и фестиваль воздухоплавания.

По словам Нинель Салагаевой, туристы едут в Псков, чтобы своими глазами увидеть сохранившиеся уникальные памятники: каменную крепость, многочисленные храмы и монастырские комплексы, дворянские усадьбы.

«Приглашаем всех в гости. Я уверена, что вы не сможете не влюбиться в наш край», - подытожила она.

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