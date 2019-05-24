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Культура

О разработке планов развития Пскова, Печор и Пушкинских Гор заявил губернатор

В ближайшее время будут созданы планы развития Пскова, Печор, Пушкинских Гор и ряда других территорий в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на презентации региона в Торгово-промышленной палате РФ в Москве 24 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Документы включат в себя «дорожные карты» по ремонту и реставрации, созданию комфортных условий для размещения туристов, для передвижения по туристическим маршрутам. Например, в перечень работ войдет прокладка велодорожек.

Михаил Ведерников подчеркнул, что это один из шагов в рамках предстоящей масштабной работы по восстановлению памятников региона, в которые вложат порядка 12 млрд рублей внебюджетных средств.

Презентация региона проходит в рамках Дней Псковской области в Москве, которые открылись 23 мая.

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