Что предлагают любителям активного отдыха в Псковской области

20:57, 03 июня 2019, ПАИ

С каждым годом Псковская область привлекает всё больше туристов. Живописные места, хорошая экология, уникальные памятники и развитая инфраструктура делают регион одним из самых популярных туристических направлений. Любителям активностей тоже не нужно уезжать в заморские страны - на псковской земле занятие по душе найдёт самый искушенный экстремал. В подборке Псковского агентства информации - список мест, где можно получить наиболее острые и яркие впечатления от летнего отдыха.

Прогулки по воде

Если вы не заядлый экстремал, но пассивный отдых тоже не для вас, компромиссом станет водная прогулка на лодке или катамаране. Это не только позволит насладиться природой и тишиной, но и спастись от летней жары.

В Пскове прокат катамаранов и лодок работает на реке Пскове в живописном Финском парке. Там можно любоваться видом на набережную, окутанную массой легенд Гремячую башню, а заодно кормить уток. На подъезде к парку находится удобная парковка на пересечении улиц Свердлова, Гоголя и Воровского.

Водные прогулки также организуют на небольшом искусственном озере в дендропарке рядом со Спасо-Преображенским Мирожским монастырем. Оттуда открывается прекрасный вид на парк у обители и зеленый островок посреди водоёма, на который, к слову, высаживаться запрещено. Там гнездятся утки, караваны которых часто можно увидеть на водной глади. Дендропарк и утиное озеро привлекают огромное количество псковичей и гостей города.

Подъехать к Мирожскому монастырю можно с улицы Юбилейной. Автомобиль удобно поставить на парковке у монастыря.

Для тех, кто предпочитает более длительные водные прогулки, в летний сезон на реке Великой в Пскове работают два теплохода - «Буревестник» и «Псков». На них можно отправится в маленькое путешествие по главной водной артерии региона.

С борта судна вы увидите Псковский кремль, Ольгинскую часовню, Мирожский и Снетогорский монастыри, а также благоустроенную набережную и инсталляцию «Россия начинается здесь», ставшую девизом региона. На теплоходах есть всё для комфрта пассажиров – питание, напитки, музыкальное сопровождение. Продолжительность прогулки – 1 час.

Причал расположен на правом берегу Великой между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной.

Также в Пскове работает акватакси, стоянка которого также расположена на правом берегу Великой, напротив Власьевской башни. На водном такси вы сможете добраться до Талабских островов, увидеть закат в Псковском озере, причалить к острову Залита.

Водный экстрим

К более экстремальным видам водного туризма относится рафтинг. Горных рек в Псковской области нет, зато есть равнинная. Гостям и жителям региона предлагается совершить сплавы на рафтах по реке Великой по трём интересным маршрутам, которые стартуют от гостиницы «Остров - Парк» в Острове. На пути вас ждут небольшие пороги и спокойные участки, на которых можно созерцать природные достопримечательности. В прейскурант также включена организация атмосферного обеда на костре.

На всех маршрутах группу сопровождает инструктор, для участников проводится инструктаж и краткое обучение, выдаются спасательные жилеты и весла.

Для самых отчаянных рекомендуем вейкбординг, который сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Этот вид спорта представляет собой комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и серфинга и доступен каждому, так как не требует серьезной подготовки.

В Псковской области есть два вейк-парка - в Пскове и Великолукском районе. Кстати, пока взрослые будут раскатывать фигуры на вейкбордах, дети найдут себе занятия на детских площадках, батутах, покатаются на скейтах, велосипедах и самокатах.

А чтобы поближе познакомиться с водным миром Псковской области, стоит отправиться в дайв-туры.

Водные процедуры

А вот искупаться не всегда представляется возможным, особенно учитывая нестабильность погоды на Северо-Западе. Но есть альтернатива - аквапарк в псковском торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».

Кстати, есть в городе и бассейны, где можно не только поплавать, но и порелаксировать в парной, получить порцию гидромассажа. Аквацентры есть в отелях, в детском оздоровительно-образовательном физкультурном центре «Дельфин», в спорткомплексе «Олимп» и в Псковском государственном университете.

Ну и, конечно, каждое лето в Псковской области оборудуют пляжи рек и озёр.

Рыбалка

Практически на каждом из них легко организовать другой вид активного отдыха – рыбалку. Водоёмы Псковской области славятся большим разнообразием рыбы и привлекают любителей ловли на поплавочную удочку, фидер или спиннинг. В местных реках и озёрах встречаются лещ, ряпушка, окунь, сиг, судак, щука, налим, плотва, снеток, красноперка, линь, язь, щеповка, вьюн, голец и многие другие виды.

Огромными ресурсами располагает Псковское озеро, расположенное в южной части области. С ним граничит Чудское, разделяет два водоёма небольшое озеро Тёплое. Причем, часть водного массива находится в России, а часть в Эстонии, поэтому заплывать слишком далеко не стоит.

Привлекают рыбаков и другие озёра. Например, на территории Дедовичского района есть небольшое озеро Иваньковское, где очень много карася, ерша, леща, плотвы. Городновское озеро, расположенное в том же районе, тоже знаменито обилием биоресурсов. Неподалеку находится озеро Узское, в нем ловится как крупный лещ, так и трофейная щука или окунь. Одним из самых популярных озёр Дедовичского района считается Локно. Рыбы здесь очень много, но спокойно порыбачить вряд ли удастся – в сезон сюда приезжают толпы туристов и местных жителей, которых привлекает не только возможность половить уклейку, красноперку и густеру, но также пейзажи и достопримечательности соседней деревни Вышегород. В поисках рыбы и уединения можно уехать на соседние озера (всего их порядка 20).

Всего в Псковской области насчитывается более 3700 озёр и 15 тысяч рек, практически каждый из водоёмов будет находкой для рыболова. Поэтому в регионе неплохо развита платная рыбалка. Практически в каждом районе можно найти рыболовную базу с проживанием на подавляющем большинстве зарыбленных водоемов. Самые популярные из них - «Волынь» на Жижицком озере, «Алоль» в деревне Холюны, «Скиф» в Невельском районе. База отдыха «Чистые Пруды» предоставляет услуги по проведению платной рыбалки на территории собственных прудов, а также выезды на рыбалку на Чудское озеро.

Распространены в Псковской области и соревнования рыболовов. 8-9 июня - Чемпионат города по донной удочке, а 29 июня - фестиваль «Псковская уха 2019». 6 июля запланирован фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега «StreetFishingPskov» (2 этап), 13 июля - Второй этап Любительской фидерной лиги, 20-21 июля - Чемпионат Псковской области по ловле донной удочкой, 17-18 августа – Чемпионат Псковской области по спиннингу с лодок», 24 августа - Третий этап Любительской фидерной лиги и 3-й этап фестиваль по ловле рыбы спиннингом с берега «StreetFishingPskov».

Вело- и конные прогулки

Располагают теплые деньки и к наземным активностям. К примеру, в Пскове в Финском парке работает велопрокат, где можно взять велосипеды, ролики, самокаты, гироскутеры, электромобили.

В Финском парке оборудованы удобные велодорожки, позволящие проехать его вдоль и поперек. Во время прогулки по аллее вдоль Псковы вы сможете наблюдать знаменитую Гремячую башню, спешится и покормить уточек, полюбоваться гладью воды, послушать пение птиц. А чуть дальше открывается прекрасный вид на сердце Пскова - древний Кремль.

Прекрасная альтернатива двухколесному транспорту – лошадь. Благодаря конным прогулкам, которые также имеются в Псковской области, вы сможете не только сблизиться с природой, но и поправить здоровье, так как катание на лошадях уже давно признано лечебным. В Пскове есть несколько конюшен, которые за умеренную плату предлагают научиться ездить верхом на лошади, устроить фотосессию в поле или просто пообщаться с животным.

В районах Псковской области работает множество частных конюшен, которые помогут устроить красивую фотосессию с грациозным животным или романтическую прогулку по лесу. Например, в Старом Изборске действует конный клуб «Изборянка», который занимается разведением лошадей орловской и ганноверской породы. В конюшне можно арендовать лошадь для прогулки по живописным местам. Есть лошади и в деревне Волышово Порховского района, где восстанавливают усадьбу Строгановых - уникальный ансамбль архитектурных памятников XIX века. Кстати, там же находится отделение местного приюта для бездомных животных, где можно взять на прогулку собаку. Бег по лесу с четвероногим – чем не активный отдых?

«Войнушки» и квесты

А для желающих побегать с оружием в Пскове работает несколько пейнтбольных клубов, которые приглашают большие компании поиграть в «войнушку». За энную сумму вам организуют комплекс захватывающих сражений, где можно проверить свою ловкость, реакцию, а также знания в области военной стратегии. Предлагается два варианта игры – пейнтбол или лазертаг.

Продемонстрировать свое умение стрелять также можно в стационарном пневматическом тире «За Родину», который работает в Пскове в Летнем саду. Тир расположен в отдельно стоящем тёплом помещении возле аттракциона «Весёлые горки». Там предлагается пострелять из пневматического оружия по мишеням. Самым маленьким гостям – от 7 лет – справиться с оружием поможет инструктор.

Если «мужские игры» с оружием не для вас, но приключений очень хочется – отправляйтесь в квест. Вы покинете реальность и будете своими руками творить легенду. В Пскове организуют несколько видов таких развлечений. К примеру, на квесте «Дикий запад» вы очутитесь в провинциальном городке Америки в 1870 году, а на квесте «Лавка мясника» будете сражаться с безумным маньяком. Квест «Сокровища индейцев» позволит отправится на поиски древних сокровищ индейцев, «13 привидений» – вступить в борьбу с призраками. Есть также гангстерские квесты, мистические, исторические, пиратские.

Покорение гор

Оторваться от земли поможет псковская Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма. Посетите мастер-класс по скалолазанию, школу туризма и альпинизма или отправьтесь с профессионалами в экстремальный поход, и вы покорите любые вершины. Тренировки и соревнования проводятся круглый год на естественных скальных выходах в районе поселка Старый Изборск.

Именно там 22-23 июня пройдёт 3 этап Кубка города Пскова по альпинизму, можно приехать и поболеть за участников соревнований. А 24-25 августа в Пскове состоится третий этап Кубка города по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» на скалодроме Псковского клуба туристов.

Воздушный туризм

Ну, а тем, кто хочет подняться еще выше, стоит воспользоваться услугами парапланеристов. Полет на параплане позволит увидеть самые красивые места Пскова и окрестностей с высоты птичьего полёта: реку Великую и живописные набережные, белокаменный Кремль, памятник Александру Невскому и его дружине, Мальскую долину и многое другое.

Для самых отважных Псковский организуют самостоятельные прыжки с парашютом, тандем-прыжки с 4000 метров и полеты на самолете.

Менее экстремальное, но очень романтическое путешествие можно совершить на воздушном шаре. Такие полёты организуют над Псковом, Пушкинскими Горами и Великими Луками. Из корзины аэростата вы увидите панораму городов, покрытые легким туманом реки и луга, встретите закат – такое приключение станет одним из самых романтических и незабываемых.

Понаблюдать за профессиональным аэронавтами, отправиться на воздушную прогулку и увидеть ночное свечение аэростатов можно будет на 24-й международной встрече воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня.