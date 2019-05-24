67 тысяч деревьев высадили в Псковской области

13:46, 24 мая 2019, ПАИ

В Псковской области высадили 67 тысяч саженцев сосны, ели, березы, лип, кленов, дубов, ив и рябин. Посадки прошли на площади 19 га, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Масштабное озеленение состоялось в рамках акции «Всероссийский День посадки леса». В нём были задействованы 400 представителей лесничеств и школьников. Работы проводились в течение месяца.

Помимо этого, возле Псковской инженерно-лингвистической гимназии ученики высадили более 20 елей, 4 боярышника и 5 шаровидных ив.

Также в рамках акции была проведена уборка лесов на площади 13 га от мусора, а на площади 1,5 га - от захламленности, состоялись и эколого-просветительские занятия.