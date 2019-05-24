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Общество

Губернатор: Псковская область ждет инвесторов, готовых строить рестораны и гостиницы

Туристический поток в Псковскую область стабильно растёт, а потому требуется расширение инфраструктуры для размещения. По словам губернатора Михаила Ведерникова, не хватает ресторанов и гостиниц. Об этом он говорил в ходе презентации инвестиционных возможностей Псковской области в Торгово-промышленной палате РФ 24 мая в Москве.

Сегодня такие точки размещения нужны в Изборске, Печорах, Пскове и ряде других мест.

«Люди приезжают, останавливаются, хотят вечером выйти куда-то, а пойти им некуда», - цитирует главу региона корреспондент Псковского агентства информации.

Именно поэтому, подчеркнул губернатор, сейчас региону нужны инвесторы, в том числе, готовые предложить новые проекты размещения туристов, точек привлечения гостей.

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