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Общество

Общественный совет при областном комитете по транспорту будет участвовать в приёмке дорог

Члены Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области будут принимать участие в приемке дорожных работ, выполняемых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такое решение внесено в протокол по итогам заседания совета 24 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель комитета Борис Елкин обозначил основные задачи в рамках нацпроекта на территории области. В частности, он рассказал о планах по приведению в нормативное состояние региональных автодорог. И. о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев доложил о развитии системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также в протокол встречи внесен пункт о необходимости проведения при ремонте и реконструкции автодорог мероприятий по организации доступной среды для инвалидов (в том числе понижение бордюрного камня), об обеспечении завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах до конца летнего сезона и завершении работ по ремонту улиц Пароменской и Белинского в Пскове.

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