Минпромторг: Динамика, которую показывает Псковская область, очень радует

14:20, 24 мая 2019, ПАИ

Заместитель главы Минпромторга России Алексей Беспрозванных заявил о том, что Псковская область – регион, который заслуживает отдельного внимания, и напомнил о включении области в Стратегию государственного развития как геостратегической территории до 2025 года. «Динамика, которую показывает регион, очень радует», — подчеркнул заместитель министра. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с презентации экономического и инвестиционного потенциала Псковской области, которая состоялась 24 мая на площадке Конгресс-центра Торгово-промышленной палаты в рамках Дней региона в Москве.

По словам Алексея Беспрозванных, индекс промышленного производства в Псковской области в прошлом году составил 101,4%, а по итогам первого квартала текущего года этот показатель уже 102,3%. «Это подтверждает, что комплекс мер, который реализует регион совместно с Минпромторгом, работает. И мы эту динамику будем активно поддерживать», - заявил он.

Заместитель министра выделил Электротехнический кластер Псковской области. Он назвал этот проект примером кластерной политики для других регионов.

Замглавы Минпромторга отметил активность Псковской области при реализации национальных проектов в сфере экономики. «Всегда можете рассчитывать на нашу помощь», — заверил он и рекомендовал инвесторам использовать регион в качестве площадки для своих проектов.

Дни Псковской области в Москве проводятся в рамках соглашения между администрацией Псковской области и Правительством Москвы, которое Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали на РИФ-2018 в Сочи. Оно предполагает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.