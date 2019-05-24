Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове

14:35, 24 мая 2019, ПАИ

Информационные технологии Москвы в рамках пилотных проектов могут применить в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, который принял участие в круглом столе «Умный город» в павильоне ВДНХ в Москве вместе с председателем регионального комитета по ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым 24 мая.

В павильоне ВДНХ размещены современные решения, которые применяются в «Умном городе», и для псковичей шла презентация систем, находящихся в пользовании Москвы и касающихся ЖКХ, градостроительства и транспортной системы.

Денис Матвеев пояснил, что пилотные проекты будут реализовываться абсолютно бесплатно благодаря подписанию губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным Программы совместных действий в рамках ранее утвержденного соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы.

Денис Матвеев рассказал, что такими проектами станут «Активный гражданин», который должен реализовываться по стандартам «Умного города», утвержденным в Минстрое, единый региональный портал системы государственных закупок, а также электронная библиотека для учителей.

«Планируем заключить соглашение, чтобы наши учителя могли получить туда доступ. На сегодняшний момент будем прорабатывать этот вопрос. Это интересное решение», – добавил Денис Матвеев.

Система «Умный город», реализуемая в России в рамках национального проекта «Цифровая экономика», начнёт работу в Пскове в 2019 году.

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