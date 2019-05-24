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Общество

Улицу Ленина ремонтируют в себежском посёлке Идрица

В посёлке Идрица Себежского района отремонтируют автомобильную дорогу на улице Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

В настоящее время завершено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Теперь подрядчику предстоит выполнить работы по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части. Также в этом году на улице Ленина запланировано устройство тротуаров.

Работы проводятся в рамках подготовки к 75-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистких захватчиков.

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