Улицу Ленина ремонтируют в себежском посёлке Идрица

15:15, 24 мая 2019, ПАИ

В посёлке Идрица Себежского района отремонтируют автомобильную дорогу на улице Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В настоящее время завершено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Теперь подрядчику предстоит выполнить работы по устройству верхнего слоя покрытия проезжей части. Также в этом году на улице Ленина запланировано устройство тротуаров.

Работы проводятся в рамках подготовки к 75-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистких захватчиков.