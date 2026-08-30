От сапов к скейтам: 5 сентября в Великих Луках пройдёт фестиваль уличных культур

22:25, 30 августа 2026, ПАИ

В Великих Луках впервые прошёл сап-фестиваль, объединивший около 60 участников. Главным событием праздника стал массовый заплыв на сапбордах по реке Ловати, который участники превратили в яркое костюмированное представление, отметил в мессенджере MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max



Фото: Канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max









По его словам, идею мероприятия предложили молодые жители города во время одной из встреч.

«Ребята предложили эту идею на нашей встрече, а мы помогли воплотить её в жизнь», – отметил Михаил Ведерников.

Праздничная программа развернулась на городском пляже. Для участников организовали несколько тематических площадок. На мастер-классах можно было попробовать арт-терапию и нейрографику, расписать футболку и освоить асаны йоги.

В интерактивной зоне работали лазертаг и электронный тир, проходили игры в Just Dance, волейбол и настольный теннис, а также соревнования по армрестлингу.

Музыкальную часть программы обеспечили диджей, музыкальное лото и выступление кавер-группы Radio Band.

Организатором фестиваля выступил Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Мероприятие прошло в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

Следующее молодёжное событие в Великих Луках состоится уже 5 сентября. В скейт-парке на острове Дятлинка пройдёт фестиваль уличных культур.

«Это ещё один отличный повод провести время вместе – активно, с друзьями, на свежем воздухе», – подчеркнул губернатор.