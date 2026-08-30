Названы простые способы улучшить качество сна

23:40, 30 августа 2026, ПАИ

С наступлением осени многие возвращаются к привычному рабочему и учебному графику. Взрослым приходится совмещать работу и повседневные дела, детям – учёбу и дополнительные занятия. В таких условиях особенно важно следить за качеством и продолжительностью сна.

Во время сна мозг не прекращает работу: он обрабатывает полученную за день информацию и укрепляет память. Одновременно организм получает возможность восстановиться и восполнить силы.

Регулярный недосып может негативно отражаться на здоровье. В частности, хроническая нехватка сна связана с повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт. Кроме того, она может усиливать тревожность и снижать когнитивные способности.

Чтобы сделать сон более полноценным и помочь организму восстановиться, Минздрав рекомендует обратить внимание на режим и условия отдыха.

Подробнее о том, как улучшить качество сна и легче адаптироваться к осеннему распорядку дня, ведомство рассказало в тематических карточках.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ











Рекомендации по экспресс-подготовке детей к первому классу дала заместитель директора по начальной школе лицея № 4 города Пскова Оксана Кузьмина.