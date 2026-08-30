Названы простые способы улучшить качество сна
С наступлением осени многие возвращаются к привычному рабочему и учебному графику. Взрослым приходится совмещать работу и повседневные дела, детям – учёбу и дополнительные занятия. В таких условиях особенно важно следить за качеством и продолжительностью сна.
Во время сна мозг не прекращает работу: он обрабатывает полученную за день информацию и укрепляет память. Одновременно организм получает возможность восстановиться и восполнить силы.
Регулярный недосып может негативно отражаться на здоровье. В частности, хроническая нехватка сна связана с повышенным риском сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт. Кроме того, она может усиливать тревожность и снижать когнитивные способности.
Чтобы сделать сон более полноценным и помочь организму восстановиться, Минздрав рекомендует обратить внимание на режим и условия отдыха.
Подробнее о том, как улучшить качество сна и легче адаптироваться к осеннему распорядку дня, ведомство рассказало в тематических карточках.
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
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Фото: Минздрав РФ
Рекомендации по экспресс-подготовке детей к первому классу дала заместитель директора по начальной школе лицея № 4 города Пскова Оксана Кузьмина.