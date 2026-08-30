Атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди и тепло
В ближайшие дни погоду на Северо-Западе России будет определять атлантический циклон. Он принесёт в регион дожди, местами осадки будут сопровождаться грозами и порывистым усилением ветра, сообщает телеграм-канал «Метеовести».
При этом вместе с ненастной погодой на территорию Северо-Запада поступят умеренно тёплые воздушные массы. В северных районах днём температура будет держаться в пределах +15…+20 градусов, на юге региона воздух прогреется до +18…+23 градусов.
Небольшое похолодание ожидается в пятницу: температура начнёт постепенно снижаться.
Ранее сообщалось, что 31 августа в Псковской области ожидаются кратковременные дожди, днём местами возможны грозы.