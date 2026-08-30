1 сентября в Псковской области нельзя будет купить алкоголь

20:26, 30 августа 2026, ПАИ

1 Сентября, в День знаний, в Псковской области будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Спиртное можно будет приобрести с 10:00 2 сентября.

Согласно постановлению 2013 года, запрет на торговлю спиртным действует также в День защиты детей (1 июня), в День молодёжи (27 июня) и в день праздника выпускников школ.

Ограничения на розничную продажу алкоголя 1 сентября будут действовать ещё в 59 российских регионах, напоминает РИА Новости.

В 29 субъектах запрета на продажу алкоголя в День знаний нет. В их число входят Кабардино-Балкария, Якутия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Тува, Чечня, Алтайский и Краснодарский края, Ивановская, Калужская, Костромская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Самарская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Челябинская, Ярославская области, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Крым.