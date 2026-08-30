Пассажиров ждут новые правила проезда в автобусах и такси

23:21, 30 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения затронут регулярные маршруты, перевозки по заказу и работу легковых такси, пишет ТАСС.

Одним из нововведений станет возможность оплачивать проезд и осуществлять посадку с использованием технологии NFC. Кроме того, билеты можно будет оформлять с помощью государственной единой биометрической системы. Отдельно закрепляется возможность подтверждать право на льготный проезд в мессенджере MAX.

Изменятся и требования к информации о поездке. Если на одном маршруте действуют разные тарифы в зависимости от уровня комфорта, перевозчик должен будет заранее сообщать пассажирам, какие условия предусмотрены. В частности, речь идёт о наличии кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры и багажных полок. Эти сведения должны быть доступны ещё до покупки билета в мобильном приложении, на сайте перевозчика либо непосредственно в местах продажи.

Новые требования появятся и внутри транспортных средств. Помимо информации о водителе, перевозчик обязан будет разместить контактный номер телефона.

Уточняются также правила пользования залами ожидания и бесплатными туалетами. Пассажиры смогут пользоваться ими бесплатно в течение часа до отправления и после прибытия.

Изменения закреплены приказом Минтранса России. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.