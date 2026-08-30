Какие тайны хранит поселение викингов X–XI веков, расскажут псковичам

21:03, 30 августа 2026, ПАИ

Лекция «Торгово-ремесленное поселение эпохи викингов – Горожане: результаты археологических исследований» состоится 2 сентября в Пскове. Мероприятие пройдёт в библиотеке имени И. И. Василёва, сообщили ПАИ организаторы.

Начало встречи запланировано на 18:00. Руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов расскажет об открытиях, сделанных за десять лет изучения поселения X–XI веков, расположенного возле деревни Горожане на юге Псковской области.

Археологические исследования позволили уточнить хронологию и топографию поселения, получить новые сведения о занятиях его жителей и ключевых событиях в истории этого места. Отдельное внимание будет уделено торговым коммуникациям, связывавшим Северо-Запад Руси в период формирования Древнерусского государства.

Участие в лекции бесплатное, однако количество мест ограничено. Для посещения необходимо предварительно записаться по телефону (8 8112) 33-11-23. Если планы изменятся, организаторы просят отменить бронь по тому же номеру.