Россиянам рассказали о способе увеличить будущую пенсию

20:42, 30 августа 2026, ПАИ

Пенсию можно увеличить примерно на 10 % за каждый год отсрочки, если после возникновения права на её получение человек продолжит работать и откажется от выплаты на некоторое время. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

По его словам, такой вариант подойдёт не всем, однако при хорошей зарплате работающий человек может продолжать трудиться, не получая пенсию. В этом случае отсрочка назначения выплаты позволит в дальнейшем увеличить её размер.

«Примерно на 10 % в год и почти наполовину за пять лет», — отметил Чирков.

Другие способы увеличить пенсию связаны с продолжением трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста и с последующим повышением страховой выплаты, а также с накопительной частью, размер которой зависит в том числе от доходов человека.

При этом сегодня расчёт пенсионных выплат полностью оцифрован и автоматизирован. С помощью портала госуслуг и пенсионного калькулятора можно узнать ориентировочный размер пенсии на текущий момент или рассчитать будущую выплату, задав необходимые параметры.

С 1 сентября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Изменения затронут в том числе граждан, достигших 80-летнего возраста, и людей с инвалидностью.