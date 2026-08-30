Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам рассказали о способе увеличить будущую пенсию

Пенсию можно увеличить примерно на 10 % за каждый год отсрочки, если после возникновения права на её получение человек продолжит работать и откажется от выплаты на некоторое время. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Фото: ПАИ

По его словам, такой вариант подойдёт не всем, однако при хорошей зарплате работающий человек может продолжать трудиться, не получая пенсию. В этом случае отсрочка назначения выплаты позволит в дальнейшем увеличить её размер.

«Примерно на 10 % в год и почти наполовину за пять лет», — отметил Чирков.

Другие способы увеличить пенсию связаны с продолжением трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста и с последующим повышением страховой выплаты, а также с накопительной частью, размер которой зависит в том числе от доходов человека.

При этом сегодня расчёт пенсионных выплат полностью оцифрован и автоматизирован. С помощью портала госуслуг и пенсионного калькулятора можно узнать ориентировочный размер пенсии на текущий момент или рассчитать будущую выплату, задав необходимые параметры.

С 1 сентября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Изменения затронут в том числе граждан, достигших 80-летнего возраста, и людей с инвалидностью.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






30 августа 2026

Атлантический циклон принесёт на Северо-Запад дожди и тепло
30 августа 2026

Названы простые способы улучшить качество сна
30 августа 2026

Пассажиров ждут новые правила проезда в автобусах и такси
30 августа 2026

От сапов к скейтам: 5 сентября в Великих Луках пройдёт фестиваль уличных культур
30 августа 2026

В России обновят ГОСТ на булочки и сдобу
30 августа 2026

Какие тайны хранит поселение викингов X–XI веков, расскажут псковичам
30 августа 2026

Россиянам рассказали о способе увеличить будущую пенсию
30 августа 2026

1 сентября в Псковской области нельзя будет купить алкоголь

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...