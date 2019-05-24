Программу «Крестьянские заботы» разработали в «Михайловском»

16:56, 24 мая 2019, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» разработали новую культурно-просветительную программу «Крестьянские заботы. Зарисовки из жизни псковской деревни». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, проводить её будут в музейном комплексе в деревне Бугрово по пятницам в 16.00.

Содержание нового музейного занятия — повседневная жизнь псковского крестьянина. Как правильно растопить печь, как готовить в ней еду, даже как удобнее устраиваться на печной лежак на ночной сон — об этом и многом другом расскажет гостям музея местная «крестьянка», вплетая в свою речь бытовавшие и сохранившиеся до нашего времени поговорки и присказки, упоминая о старинных приметах и обычаях псковских пушкинских мест.

Лидия Токарева напомнила, что музеи Пушкинского заповедника невелики, так, на один сеанс программы в Бугрово могут принять от пяти до двадцати человек. «Забронировать» своё участие в программе «Крестьянские заботы. Зарисовки из жизни псковской деревни» можно заранее, по телефону 8 (81146) 2-21-36.