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Общество

Всероссийский форум добровольчества планируют провести в Псковской области

Всероссийский форум добровольчества могут провести в Псковской области. С такой инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников в Москве 24 мая в рамках работы круглого стола по теме «Событийное добровольчество как инструмент формирования и развития брендинга территорий» на площадке Правительства Москвы.

По словам Михаила Ведерникова, «это полезно для большого количества людей, на которых нацелены проекты добровольцев, и тех, кто это увидит и будет вовлечен в добровольчество». Детали программы такого форума глава региона предложил проработать самим представителям общественных организаций и движений из разных регионов страны, передает корреспондент Псковского агентства информации. 

«Приглашаю всех в Псковскую область», - добавил глава региона.

В рамках круглого стола обсудили практический опыт добровольчества в России, высоко отметили наработки Псковской области. А потому и родилась идея сделать базовой площадкой для обмена мнениями именно этот регион.

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