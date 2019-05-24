0
18:13
Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области
17:18
В Москве дали оценку событийному добровольчеству Псковской области
16:21
Сертификат на 100 тысяч рублей получит Миссис Псков - 2019
15:26
Определилось жюри финального шоу «Миссис Псков - 2019»
14:54
Последний звонок прозвенел в Пскове
14:35
Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове
14:32
Александр Котов рекомендовал псковским выпускникам использовать свой потенциал и осваивать всё новое
Еще новости
Общество

Эксперт: Псковский рынок в Москве должен стать традиционным

Псковский рынок в Москве должен стать традиционным, заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, Дни Псковской области в Москве прошли на достойном уровне. «Многие москвичи признавались, что давно не ели таких вкусных продуктов, хлеба, мяса, тушенки. Местная полиция купила сразу 40 банок нашей тушенки - так она им понравилась. Псковская продукция никого не оставила равнодушным. Хотелось бы, чтобы псковский рынок стал для Москвы традицией. Это полезно для имиджа региона. К тому же народ, как известно, надо прикармливать. Пока это у нас первая «ласточка», - отметил Николай Романов.

23 и 24 мая в Москве состоялись Дни Псковской области. Псковская делегация представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Дни Псковской области в Москве
Торгово-промышленная палата: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области в Москве прошла успешно Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области Эксперт: Псковский рынок в Москве должен стать традиционным В Москве дали оценку событийному добровольчеству Псковской области Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове Круглый стол на тему «Умный город» в рамках Дней Псковской области в Москве (ФОТОРЕПОРТАЖ) Михаил Ведерников поблагодарил помогавших в усадьбе Волышово волонтёров О совместной бизнес-миссии договорились администрация Псковской области и ТПП РФ Губернатор: Псковская область ждет инвесторов, готовых строить рестораны и гостиницы О разработке планов развития Пскова, Печор и Пушкинских Гор заявил губернатор
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области
24 мая 2019
Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области
В Москве дали оценку событийному добровольчеству Псковской области
24 мая 2019
В Москве дали оценку событийному добровольчеству Псковской области
Сертификат на 100 тысяч рублей получит Миссис Псков - 2019
24 мая 2019
Сертификат на 100 тысяч рублей получит Миссис Псков - 2019
Определилось жюри финального шоу «Миссис Псков - 2019»
24 мая 2019
Определилось жюри финального шоу «Миссис Псков - 2019»
Последний звонок прозвенел в Пскове
24 мая 2019
Последний звонок прозвенел в Пскове
Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове
24 мая 2019
Информационные технологии Москвы могут применить в Пскове
Александр Котов рекомендовал псковским выпускникам использовать свой потенциал и осваивать всё новое
24 мая 2019
Александр Котов рекомендовал псковским выпускникам использовать свой потенциал и осваивать всё новое
Минпромторг: Динамика, которую показывает Псковская область, очень радует
24 мая 2019
Минпромторг: Динамика, которую показывает Псковская область, очень радует

Идет загрузка...