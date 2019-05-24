Эксперт: Псковский рынок в Москве должен стать традиционным

18:10, 24 мая 2019, ПАИ

Псковский рынок в Москве должен стать традиционным, заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации начальник комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, Дни Псковской области в Москве прошли на достойном уровне. «Многие москвичи признавались, что давно не ели таких вкусных продуктов, хлеба, мяса, тушенки. Местная полиция купила сразу 40 банок нашей тушенки - так она им понравилась. Псковская продукция никого не оставила равнодушным. Хотелось бы, чтобы псковский рынок стал для Москвы традицией. Это полезно для имиджа региона. К тому же народ, как известно, надо прикармливать. Пока это у нас первая «ласточка», - отметил Николай Романов.

23 и 24 мая в Москве состоялись Дни Псковской области. Псковская делегация представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона.