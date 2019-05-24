Фермер: Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области

18:13, 24 мая 2019, ПАИ

«Москвичи очень радуются продуктам из Псковской области», – рассказал Псковскому агентству информации владелец гостеприимной фермы «Бебешкино» Анвар Зуфаров, который принимает участие в Днях Псковской области в Москве 24 мая.

Он отметил, что представлял фестиваль «Сыр и пряник», который пройдет на ферме «Бебешкино» 6-7 июля в Печорском районе, а также продукцию своей фермы. При этом Анвар Зуфаров принял участие в круглом столе на тему туристической привлекательности Псковской области.

«Московичи говорят: «Вау, как круто!». Интересуются, сколько мы будем в Москве и когда приедем снова. Москвичам это нужно. Москвичи хотят есть псковский продукт», – добавил Анвар Зуфаров.

Дни Псковской области в Москве прошли 23-24 мая. Делегация Псковской области представила москвичам туристический и инвестиционный потенциал региона, историю и традиции субъекта.