Специалист туротрасли: Москва для нас главный стратегический партнёр

18:33, 24 мая 2019, ПАИ

«Москва для нас главный стратегический партнёр, особенно для длинных многодневных туров, которые предлагает Псковская область», - заявила Псковскому агентству информации председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Она отметила предварительную работу, которую провели органы региональной власти перед Днями Псковской области в Москве. «Мне очень понравилась предварительная работа: на улицах Москвы были яркие банеры, только фото на них уже должны были привлечь внимание к нашему туристическому потенциалу и жителей Москвы, и специалистов», - подчеркнула Светлана Баранова.

«Порадовали коллеги, которые представили свои яркие презентации об услугах», - рассказала она и добавила, что удалось даже угостить участников презентации – на выставке работали «Изборский пряник» и ферма «Бебешкино». «При пригласили всех на фестиваль «Сыр и пряник», который пройдёт у нас в июле», - сообщила Светлана Баранова.

Презентация туристического потенциала Псковской области состоялась 24 мая в рамках Дней региона в Москве. Она прошла в Московском доме национальностей с участием сотрудников комитетов по туризму обоих городов, представителей туристических компаний.

Московские представители отметили, что региональное взаимодействие — это одна из приоритетных задач развития, поэтому на данный момент круглый стол как нельзя актуален, а также подчеркнули, что туристическая сфера была определена, как одна из самых перспективных в Псковской области.

Исполняющая обязанности председателя Комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова рассказала московским коллегам о Псковском кремле, Троицком соборе, Изборской крепости, Пушкинских Горах, Печорах и Талабских островах.

По словам Ольги Качновой, за последние несколько лет было потрачено 7 млрд рублей на реконструкцию парков, прогулочных зон и набережных. Благодаря вложениям появились новые туристические маршруты. Их московским коллегам презентовали представители туроператоры. Они познакомили с квест-экскурсиями, экскурсиями по Псковской области с ночевками в каждом небольшом населенном пункте, школьными обучающими экскурсиями по специальным предметам, эко-туризмом.