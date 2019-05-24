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Общество

Пятилетний план взаимодействия разработает псковский комитет по здравоохранению с московскими коллегами

Пятилетний план взаимодействия разработает комитет по здравоохранению и фармации Псковской области с московскими коллегами в рамках соглашения между регионами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации. При этом псковские врачи пригласили москвичей с ответным визитом, который поможет доработать информационную систему в псковских поликлиниках.

Делегацию региона возглавила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она рассказала, что псковичам показали работу Ситуационного центра департамента здравоохранения Москвы, где прошел круглый стол «Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи». Марина Гаращенко пояснила, что в его рамках коллеги обсудили вопросы действия информационных систем в столице.

Затем часть псковской делегации отправилась в детскую и взрослую поликлиники. Специалисты на месте изучили принципы действия новых информационных технологий в лечебных учреждениях и внедрение новых проектов современной модели медицинской организации в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь».

А вторая часть делегации посетила Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова и Научно-практический центр экстренной медицинской помощи. Там псковские врачи изучили опыт московских коллег во взаимодействии диспетчерской службы с каретами скорой помощи и функционирование санитарной авиации.

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