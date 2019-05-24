Московские и псковские специалисты в сфере образования обменялись опытом
Опытом в сфере образования поделились участники Дней Псковской области в Москве. В Московском центре развития кадрового потенциала 24 мая состоялся круглый стол на тему «Образование для будущего: Современные методы обучения и воспитания», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В мероприятии приняли участие директора, учителя и методисты школ Пскова и Великих Лук, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, руководители ведущих московских образовательных организаций, сотрудники Департамента образования и науки города Москвы.
Председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал об основных тенденциях в развитии регионального образования, остановился на пилотных проектах.
Начальник Управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая представила интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования в Великих Луках, которая является основой развития промышленного кластера региона.
Также на круглом столе шла о системе комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, на примере федерального ресурсного центра на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.
Ещё одна презентация была о проекте «Псковские уроки», который реализует турфирма «Славянский тур».
Специалисты Москвы рассказали о своём опыте по созданию эффективных моделей управления системой образования, условий для инклюзивного образования и новыми подходами к аттестации управленческих кадров.
Специалисты Псковской области и Москвы договорились продолжить сотрудничество в рамках Программы взаимодействия двух регионов, которую накануне подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин.