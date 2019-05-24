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Общество

Московские и псковские специалисты в сфере образования обменялись опытом

Опытом в сфере образования поделились участники Дней Псковской области в Москве. В Московском центре развития кадрового потенциала 24 мая состоялся круглый стол на тему «Образование для будущего: Современные методы обучения и воспитания», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии приняли участие директора, учителя и методисты школ Пскова и Великих Лук, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, руководители ведущих московских образовательных организаций, сотрудники Департамента образования и науки города Москвы.

Председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов рассказал об основных тенденциях в развитии регионального образования, остановился на пилотных проектах.

Начальник Управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая представила интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования в Великих Луках, которая является основой развития промышленного кластера региона.

Также на круглом столе шла о системе комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, на примере федерального ресурсного центра на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

Ещё одна презентация была о проекте «Псковские уроки», который реализует турфирма «Славянский тур».

Специалисты Москвы рассказали о своём опыте по созданию эффективных моделей управления системой образования, условий для инклюзивного образования и новыми подходами к аттестации управленческих кадров.

Специалисты Псковской области и Москвы договорились продолжить сотрудничество в рамках  Программы взаимодействия двух регионов, которую накануне подписали  губернатор Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин.

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