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Общество

Жителям Печор напомнили о пожарной безопасности

24 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей провели профилактический рейд в городе Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда распространены листовки о мерах пожарной безопасности, в том числе по действиям при обнаружении пожара. Осуществлен обход домовладений, с гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Население ознакомлено с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена обстановка с пожарами на территории Печорского района, основные причины пожаров в жилом секторе, а также напомнены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

 

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