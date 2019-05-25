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Общество

Коллективы Псковской области дали гала-концерт в Москве

Программа Дней Псковской области в Москве завершилась гала-концертом творческих коллективов и солистов региона, передает корреспондент Псковского агентства информации. На сцену Театра русской песни и танца Надежды Бабкиной поднялись музыканты симфонического оркестра Псковской областной филармонии и ансамбля русских народных инструментов «Сказ», ансамбль классического танца «Щелкунчик» и театр танца «Русские узоры».

«Я приглашаю вас к нам в Псковскую область», - обратился со сцены губернатор Михаил Ведерников.

Двухдневная программа, по его словам, вызвала неподдельный интерес у жителей Москвы.

«Мы подписали пятилетнюю программу взаимодействия между Москвой и Псковской областью, которая отражает все сферы деятельности. И очень важно, что это не проектная декларациия, а программа мероприятий, которые мы вместе будем реализовывать», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто помогал организовать и провести Дни Псковской области в Москве.

К этим словам присоединился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что Псковщина — это не просто особая территория с богатой историей и многовековыми традициями, это тот край, который необходимо видеть своими глазами, насколько бы яркими и интересными не были рассказы о нем тех, кто уже увидел уникальные памятники и красоту природы.

Пришла поздравить земляков телеведущая Оксана Федорова.

«Псков — это город, в котором я родилась, окончила школу, потом школу милиции и даже работала дознавателем во втором отделе милиции. В этом городе жили мои предки. И конечно, этот регион для меня имеет большое значение. Теперь уже я живу в Москве, но приезжая в Псков, я прохожусь по тем местам, которые дороги моему сердцу», - сказала она.

Оксана Федорова подарила зрителям песню в дуэте с Дмитрием Галихиным.

 

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