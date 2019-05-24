Подопечные школ-интернатов разыграли футбольный кубок «Маленькие сердца»

20:53, 24 мая 2019, ПАИ

22 мая в Пскове на стадионе 747 состоялся финал футбольного турнира «Маленькие сердца 2019». Турнир прошёл в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», реализующегося при поддержке FIFA и Фонда президентских грантов. Проект осуществляется при поддержке Комитета по спорту Псковской области, Комитета по образованию Псковской области и Комитета по социальной защите Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В финале турнира поучаствовало 125 юных футболистов из 8 интернатных учреждений в Опочке, Порхове, Красногородске, Пушкинских Горах, Печорах и Великих Луках.

Игры за призы и трофеи шли в трёх возрастных категориях – участники финальной части турнира определились в ходе отборочных матчей, состоявшихся в Порхове и Опочке в конце апреля. Традиция разыгрывать переходящий футбольный кубок между школами-интернатами зародилась в 2013 году благодаря инициативе партнёра Псковского детского фонда, президента ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер.

Турнир начался с товарищеского матча между командами Красногородской специальной школы-интерната и Центра специального образования №3 г. Великие Луки. Ребята сыграли в football3 – разновидность футбола, где игроки сами договариваются о правилах, сами контролируют ход матча и играют максимально честно. Дети из всех учреждений начали играть в эту версию футбола с сентября 2018. Педагоги отмечают, что занятия развивают у ребят коммуникативные навыки и чувство личной ответственности. Эти качества пригодились детям во время открывающего матча – в игре участвовали мальчики и девочки разных возрастов, поэтому играть нужно было внимательно и аккуратно. В качестве награды за старания и честную игру участники матча получили в подарок сертификаты на поход в аквапарк «Аквапоис», предоставивший для ребят максимально льготные условия посещения.

После товарищеского матча начались финальные игры турнира. В младшей возрастной группе победу одержала команда Центра помощи детям г. Печоры, в средней – команда Порховской специальной школы-интерната, в старшей – команда Опочецкой специальной школы-интерната. Кроме того, нужно отметить выступление ребят из Пушкиногорской санаторной школы-интерната, которые вышли в финал в двух возрастных категориях и завоевали одно серебро; а также Центра помощи детям г. Великие Луки, завоевавших бронзу среди старших ребят. Не остались без призовых мест и игроки из Опочецкой школы-интерната социальной поддержки, которые ежегодно проходят в финальную часть турнира.

Напитки для турнира предоставила компания Coca-Cola HBC Россия, уже несколько лет выступающая в качестве партнёра мероприятия.

«Занятия спортом помогают подросткам с особыми нуждами раскрывать свой потенциал и находить новых друзей. Товарищеский матч в начале турнира в очередной раз показал, что все люди вне зависимости от их ментальных, сенсорных или физических особенностей должны иметь равные возможности, а спорт, и, в частности, футбол, обладает уникальной объединяющей силой. Мы рады, что помогаем создавать условия для формирования инклюзивного общества в нашей стране», - отметила Наталия Толоченко, руководитель направления корпоративной социальной ответственности Coca-Cola HBC Россия в Московском и Северо-Западном регионах.

Генеральным спонсором мероприятия стал Псковский электромашиностроительный завод и его генеральный директор Александр Лазарев. Благотворители уже много раз оказывали поддержку футбольному проекту Детского фонда, а в этот раз помогли приобрести подарки для лучших игроков турнира и вкусные призы для каждой команды.

«Мы рады, что кубок «Маленькие сердца» даёт возможность многим детям проявить себя в рамках спортивных соревнованиях и приобщиться к здоровому образу жизни.» – отметил генеральный директор АО «ПЭМЗ» Александр Лазарев.

Партнёром Детского фонда по проведению мероприятия вновь стала Псковская региональная общественная социально-ориентированная организация Ротари клуб "Псков", предоставившая подарки для детей и оказавшая поддержку в подготовке турнира.

Подарки и призы для детей предоставили детско-юношеская спортивная школа «Стрела», досуговый научно-технический центр "Юный техник" и футбольный клуб 747. Кроме того, мероприятие поддержали танцевальный коллектив They are F.O.W под руководством Ирины Тимофеевой – они исполнили роль группы поддержки и подготовили несколько зажигательных танцевальных номеров.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян, президент федерации футбола города Пскова Андрей Аленичев – они выступили на открытии турнира, а также поучаствовали в церемонии награждения команд-победителей.

В этом году в качестве призов ребятам достались не только кубки, медали и подарки, но и сертификаты от Детского фонда на приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных спортсменов.

По завершении турнира дети отправились в кафе – питание детей было организовано благодаря поддержке Ротари клуба «Псков» и генерального директора ГК «Ресторанный партнер» Андрея Филатова.

От имени своих подопечных Детский фонд благодарит участников, партнёров, благотворителей и волонтёров, внесших весомый вклад в проведение турнира.