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Скорость против опыта: полицейские сыграли в футбол в Пскове

Товарищеский футбольный матч с участием сотрудников отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Пскову состоялся на стадионе «Машиностроитель». Игра была приурочена к профессиональному празднику – Дню образования патрульно-постовой службы полиции.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С приветственным словом к участникам встречи обратился командир батальона. В своём выступлении он отметил, что проведение подобных турниров служит укреплению коллективной сплочённости и выступает в качестве положительного примера для подрастающего поколения.

«С первых минут матча развернулась бескомпромиссная, но дружеская борьба. Полицейские, для которых слаженные действия – неотъемлемая часть службы, продемонстрировали на поле умение действовать как единая команда», – рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодые участники игры, напротив, сделали ставку на высокую скорость, эмоциональный накал и стремление ярко проявить себя, противопоставив эти качества опыту соперников, отметили сотрудники ведомства.

В конце игры личный состав патрульно-постовой службы полиции поздравили с профессиональным праздником, выразив пожелания крепкого здоровья, служебных успехов и новых достижений.

Ранее региональные полицейские и сотрудники МЧС провели дружескую межведомственную тренировку на лодке класса «Дракон». На реке Великой состоялось совместное мероприятие с участием псковских полицейских и сотрудников чрезвычайного ведомства.

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