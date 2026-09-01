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«Я доволен ребятами»: тренер псковских боксёров подвёл итоги выступления на чемпионате России

Тренер псковских боксёров Артура Кулакова и Вадима Иванова Вадим Голик подвёл итоги выступления своих подопечных на чемпионате России в Саранске. Оба спортсмена завершили турнир на стадии четвертьфинала, уступив титулованным соперникам. Своим мнением специалист поделился в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вадим Иванов. Фото: Федерация бокса России

«Я доволен ребятами. Они отработали практически на все сто. Псковскую область на этом чемпионате много где услышали. Это было приятно», – сказал Вадим Голик.

Говоря о выступлении Вадима Иванова, который проиграл в четвертьфинале чемпиону Европы Тархану Идигову, тренер отметил, что его подопечный провёл яркий бой.

«Я считаю, что первый раунд Вадим выиграл. Потом немного опыт сыграл свою роль. Где-то по скорости не хватало Вадиму серийных атак. Но у него было мало практики в этом году. Была бы практика, может быть, бой совсем по-другому бы сложился. Но и так он очень ярко на этом чемпионате выступил и выполнил норматив на присвоение звания мастера спорта. У него было желание победы, и характер он свой показал», – подчеркнул наставник.

Поражение Артура Кулакова от трёхкратного чемпиона России Евгения Кооля тренер назвал спорным: «Больших вопросов у меня к Артуру нет. Да, может, не хватило темпа, чтобы задавить, явно показать, что он лидер. Наверное, надо было в третьем раунде больше прибавить. Но когда боксируют на таком уровне, здесь надо считать каждый удар. Бой довольно-таки равный. Правила такие, что можно рассмотреть активность, но там много ударов, которые бьют как дробью. А есть удары с акцентом. Артур работал качественнее. Его удары были более увесистыми».

Тренер также рассказал о дальнейших планах. Артур Кулаков получил приглашение старшего тренера сборной России для работы с первым номером национальной команды в Подмосковье.

«Сегодня будем решать, куда Артуру ехать – в Подмосковье либо в Вологду, где будут проходить профессиональные бои. Ему сейчас пока что можно совмещать любительский и профессиональный бокс. Следующий год будет более важным. Это будет Кубок страны, снова восьмёрка сильнейших на турнире, и будет отбор на Олимпиаду», – отметил Голик.

По словам тренера, для Вадима Иванова также будут искать возможности для дальнейшего развития: «Сейчас будем думать, чтобы он тоже получил дальнейшее развитие. Будем обсуждать, что делать, потому что надо для него создавать условия».

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