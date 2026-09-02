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Спорт

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве пройдёт в Пскове

Второй тур чемпионата России по хоккею на траве 5 х 5 среди мужских команд состоится в Пскове с 4 по 6 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: ПАИ

Город готовится к спортивному событию всероссийского уровня. В Псков прибудут команды из семи регионов страны: «СШОР-9» из Азова, «КСШОР Электросталь», «Сборная Санкт-Петербурга», «Сборная Краснодарского края», «Сборная Ленинградской области», «Сборная Ставропольского края» и «Сборная Псковской области».

Сборная Псковской области проведёт игру с комплексной спортивной школой олимпийского резерва «Электросталь», «СШОР-9», со сборными Ставропольского и Краснодарского краёв, а также со сборными Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основной площадкой проведения чемпионата станет стадион «Локомотив», расположенный на улице Яна Фабрициуса, 18 в Пскове. «Хоккей на траве – динамичная и увлекательная игра. Приглашаем вас поддержать участников соревнований в новой для Пскова спортивной дисциплине. Наградой для вас станут положительные эмоции!» – отметили в Федерации хоккея на траве России.

Церемония награждения победителей состоится 6 сентября в 17:15. Чемпионат России по хоккею на траве 5 х 5 проводится в три тура. Первый тур состоялся в Санкт-Петербурге, второй тур будет проходить в Пскове, а третий тур – в Азовском районе Ростовской области в октябре. Чемпиона России определят по итогам трёх туров.

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