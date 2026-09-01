Псковские боксёры не смогли пробиться в полуфинал чемпионата России
Псковские боксёры Артур Кулаков и Вадим Иванов не смогли пробиться в полуфинал чемпионата России по боксу. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В четвертьфинальном поединке в весе до 70 килограммов Артур Кулаков судейским решением уступил трёхкратному чемпиону России Евгению Коолю. Вадим Иванов на этой же стадии в весовой категории до 67 килограммов проиграл единогласным решением чемпиону Европы 2024 года Тархану Идигову.
Благодаря своим результатам оба псковича прошли в состав сборной России. На чемпионате России они одержали победы в двух предварительных поединках. При этом Иванов, имеющий разряд кандидата в мастера спорта, выполнил норму для присвоения звания мастера спорта.
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