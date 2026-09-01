Первые игры чемпионата Псковской области по хоккею пройдут в середине октября

15:25, 01 сентября 2026, ПАИ

Первые матчи чемпионата Псковской области по хоккею планируется провести 17 и 18 октября. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир продлится до мая следующего года. Матчи будут проходить в Ледовом дворце Пскова и на арене «Айсберг» в Великих Луках.

Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом команды проведут круговой турнир, после которого восемь сильнейших коллективов продолжат борьбу в плей-офф. Начиная с четвертьфинала, серии продлятся до двух побед.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 28 сентября. Основную заявку можно сдать до 2 октября.

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