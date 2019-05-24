Александр Седунов: Опыт и традиция взаимодействия с Департаментом образования Москвы будут продолжены

22:00, 24 мая 2019, ПАИ

Представители сферы образования Псковской области приняли участие в круглом столе на тему «Образование для будущего: Современные методы обучения и воспитания», который состоялся 24 мая в Московском центре развития кадрового потенциала. Итоги мероприятия корреспонденту Псковского агентства информации прокомментировал руководитель управления образования Псковской области Александр Седунов.

«Площадка, посвященная развитию образования, взаимодействию развития системы образования ради будущего сегодня проходила в Департаменте образования Москвы, в ней принимали участие педагоги, учителя, директора школ Москвы, Пскова и Великих Лук. И для нас это было очень важным мероприятием потому, что по многим параметрам московская система образования является лидирующей. Взять хотя бы пример московской электронной школы, которая показывает, каким образом должна быть выстроена система сопровождения ученических результатов, контроля качества электронных версий различных документов в системе образования», - отметил Александр Седунов.

Руководитель регионального управления образования подчеркнул, что у Псковского региона уже сложился опыт сотрудничества с Департаментом образования Москвы.

«Тот разговор, который был сегодня, для нас имел свою предысторию. Хочу напомнить, что на протяжении целого ряда лет Псковская область очень активно сотрудничает с Департаментом образования Москвы, особенно с Западным автономным округом. И вот этот опыт, эта традиция взаимодействия будет продолжаться в дальнейшем», - констатировал Александр Седунов.

Руководитель управления образования Псковской области рассказал о достигнутых договоренностях.

«Мы договорились о том, что, во-первых, Псков и Великие Луки, базовые школы будут вовлечены в систему взаимодействие с точки зрения повышения квалификации, с точки зрения работы по аттестации педагогических кадров. Все это очень хорошо спрягается с направлением нацпроекта «Образование», о чем говорит министр образования РФ Ольга Васильева. И мы уверены в том, что базовые школы из муниципальных образований и директора сельских школ тоже будут вовлечены в работу посредством этого круглого стола и дальнейших отношений», - сказал он.

Александр Седунов также отметил, что в подписанной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным программе сотрудничества между регионом и столицей есть раздел, связанный с развитием образования.

«И мы договорились о том, что в перспективе будет подписано еще и дополнительное соглашение с системой образования Москвы, с Департаментом образования для того, чтобы мы не просто формализовали наши отношения, но и наметили конкретные перспективные шаги. Из ближайших этих шагов - мы будем приглашать (и Москва дала подтверждение) специалистов центра, которые связаны с аттестацией педагогических кадров на приезд в Псковскую область и проведение различных встреч именно с точки зрения аттестации педагогов, с точки зрения новых подходов, которые диктует нацпроект «Образование», - пояснил Александр Седунов.

Он выразил уверенность в том, что и наработки псковских специалистов будут востребованы.

«Опыт, который был продемонстрирован, в том числе и опыт высшего образования потому, что часть докладов была посвящена Псковскому университету, и опыт в области работы с детьми-инвалидами, детьми с особыми потребностями, будет востребован. Хочу отметить, что недавно из Москвы в Центр лечебной педагогики приезжали специалисты, и эта тема очень актуальна для нас всех и перспективна для развития сотрудничества», - сказал Александр Седунов.