Налажено взаимодействие администрации новой школы в Дно с педагогами

09:58, 25 мая 2019, ПАИ

Взаимодействие между администрацией новой школы в Дно и педагогическим коллективом уже налажено, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Он пояснил, что в данный момент на объект должны зайти учителя, чтобы показать, где необходимо установить розетку, где скорректировать те или иные инфраструктурные объекты по каждому классу. «И это очень важно», - подчеркнул Александр Седунов.

Он напомнил, что за стройкой школы можно наблюдать в режиме онлайн. Ежедневно проходят планерки, которые проводит заказчик, представители областных структур вместе с муниципальной властью. Параллельно ведется внутренняя отделка в ряде кабинетов, чистовая отделка, подключены все системы инфраструктуры. Также начато благоустройство стадиона и пришкольной территории.

Кроме того, добавил Александр Седунов, школа готовится к приему технологического оборудования и систем, приобретенных в рамках контрактов на строительные и строительно-монтажные работы.

Новая школа в Дно на 500 мест строится в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Прежнее здание находилось в аварийном состоянии и было снесено.

Всего на строительство предусмотрено 260 млн рублей. Еще 89 млн рублей направлено на приобретение оборудования. Школа должна открыть свои двери для учеников 1 сентября 2019 года.