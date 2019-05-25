Псковская выставка бывших бездомных кошек пройдет на набережной у Троицкого моста

18:03, 25 мая 2019, ПАИ

Выставка бывших бездомных кошек пройдет в Пскове на набережной у Троицкого моста 1 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», мероприятие начнется в 12:00 и будет частью ежегодного праздника "Город детства", проводимого благотворительным марафоном «Добрый Псков».

На выставке будут представлены животные, которые когда-то жили на улице, но обрели любящих хозяев. «На это стоит посмотреть. То, как меняется животное, когда обретает дом, любовь и заботу, можно будет увидеть своими глазами на нашей выставке, которая в этом году будет уже шестой», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

Она добавила, что в этом году немного изменится формат выставки - теперь можно будет не только насладиться общением с животными, но и взять себе одну из тех кошек, которые все ещё ищут дом.

На празднике также будут работать интерактивные площадки, запланирован концерт.

В прошлом году выставка бывших бездомных кошек состоялась в Пскове 2 июня. В ней приняли участие порядка 20 животных, взятых из «передержек» или «с улицы». Среди животных был выбран победитель зрительского голосования, их хозяева получили подарки и памятные грамоты.

Кроме того, псковская выставка бывших бездомных кошек была номинирована на «Народное признание - 2017».