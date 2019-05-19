Коньяк, продукты и решетку украла псковичка из магазина

11:43, 25 мая 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали псковичку, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 мая около 22:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 32-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала коньяк, продукты питания и решетку для мангала. Сумма ущерба составила 4500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.