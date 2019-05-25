Выставка «Светлый голос в сумерках» открылась в Пскове

14:10, 25 мая 2019, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка молодых художников «Светлый голос в сумерках», посвящённая российскому писателю Юрию Куранову (1931-2001), который создал свои лучшие произведения в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Куратор этого проекта, художник Лилия Момотова сказала, что на выставке представлены работы студентов 1, 2 и 3 курса факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ в разнообразных техниках и жанрах. Заведующая кафедрой дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ Вероника Кучеровская заметила, что участие в этой выставке является большим достижением для начинающих художников города.

Писатель Валентин Курбатов рассказал собравшимся, что псковичи для создания региональной писательской организации пригласили себе из Костромы Юрия Куранова. Сам Валентин Курбатов, когда увидел Куранова живьём, попросил у того разрешения отнести его домой на руках, на что получил ответ: «Тогда возьмём две… нет, три, чтобы потом не бегать». "Позже Валентин Курбатов в полной мере настрадался от пагубной страсти Куранова к алкоголю, когда поселился у него в квартире. Но вместе с тем, как он шутит, под руководством мэтра изучил эту науку в совершенстве", - рассказали в библиотеке. Валентин Курбатов вспомнил, как подвыпивший Куранов разговаривал с "мудрейшим котом Петей" и даже со спичечным коробком, потому что по ночам начинал «бухтеть».

Потом они уехали в имение графа Гейдена село Глубокое Опочецкого района, где Куранов написал свою книгу «Глубокое на Глубоком». Они поселились в бывшей церковной просвирне, где, по словам Валентина Курбатов, обитало привидение, как «порождение курановской метафизики, его гиперреализма».

Тажке псковский писатель рассказал, как в 1966 году Юрий Куранов разбрасывал с балкона на Октябрьском проспекте листовки, приглашая «господ интеллигентов» в кафе «Молодёжное», чтобы поговорить о литературе, и только спустя годы понял, что "в итоге кафе оказалось набито КГБшниками, которые надеялись взять разактивничавшихся псковских шестидесятников «тёпленькими».

Библиотекарь Татьяна Котова добавила, что позже Куранов озаботился судьбой неперспективных псковских деревень, чем вызвал недовольство региональных властей и был вынужден переехать в Калининградскую область, где провёл оставшуюся часть жизни. Там его помнят, устраивают ежегодные Курановские чтения, берегут его архив. На выставку в Псков приехала учёный секретарь Калининградской областной научной библиотеки Светлана Постникова.

Посетители библиотеки посмотрели слайды с акварелями Валентина Курбатова, которые он посвятил Юрию Куранову и воспетой им псковской природе.