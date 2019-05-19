12-летний мальчик утонул в реке Многа в Псковском районе
24 мая в Псковском районе в реке Многа утонул 12-летний мальчик.
Как стало известно Псковскому агентству информации, сообщение о пропашем вблизи реки в деревне Фромино ребенке поступило в 18:38 от его матери. В 18:45 на поиски были направлены спасатели, полиция и кинолог с собакой, в 19:45 - водолазная группа. При осмотре береговой линии был обнаружен детский велосипед, на берегу в 3,5 м ниже по течению нашли детский ботинок. В 20:50 в 8 метрах вниз по течению на глубине 1,5 метра, в трех метрах от берега водолазы обнаружили и достали тело ребенка, оно передано сотрудникам полиции.
Обстоятельства нахождения мальчика в воде и причина гибели устанавливаются.