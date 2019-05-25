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Общество

Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019»

Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019». Финал 10-го юбилейного конкурса красоты и таланта прошёл в Пскове 24 мая, сообщили Псковскому агентству информации его организаторы.

Кристина Ларченко. Фото - Татьяна Родина

 Миссис Псков – 2019 получила сертификат на 100 рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 5 тысяч рублей от Nata Inn Grill & Dance, годовой абонемент в аквапарк от «Акваполиса», 3-хмесячный безлимитный абонемент от «Академии спорта на пилоне и воздушной акробатики», а также сертификат на 10 тысяч рублей от группы компаний «Железо и Бетон». Кроме того, Кристина Ларченко стала обладательницей титула " Миссис зрительских симпатий", который ей присвоили гости финального шоу.

Анастасия Бутузова. Фото - Татьяна Родина

1-ой вице-миссис жюри выбрало Анастасию Бутузову, а 2-ой - Галину Басанину. Звание "Миссис Гран При" присвоили Татьяне Степановой.

Галина Басанина. Фото - Татьяна Родина

Анастасии Бутузовой вручили абонемент на месяц от аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от студии депиляции Goodepil (мастер по депиляции Елена Драгун), сертификат на 5 тысяч рублей от магазина обуви «M.Shoes», 3-месячный безлимитный абонемент от Академии спорта на пилоне и воздушной акробатики, сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Татьяна Степанова. Фото - Татьяна Родина

Вторая вице-миссис Псков – 2019 награждена абонементом на месяц от аквапарка «Акваполис», сертификатом на 2 тысячи 500 рублей от студии депиляции Goodepil (мастер по депиляции Елена Драгун), сертификатом на 3 тысячи рублей от магазина обуви «M Стиль» в ТК «ПИК60», vip-дисконтной  картой от сети студий загара Sun City, сертификатом номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Татьяна Степанова стала обладательницей сертификата на посещение спа номиналом 5 тысяч рублей от SPA-центра отеля Old Estate Hotel & SPA****, сертификата на 2 тысячи рублей от студии депиляции Goodepil (мастер по депиляции Елена Драгун), сертификата на 4 тысячи рублей от магазина «ОБУВЬ», максимального абонемента от сети студий загара Sun City, сертификата номиналом 35 тысячи рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

В финале конкурса приняли участие 18 женщин в возрасте от 25 до 48 лет. Для участниц финального шоу конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2019» были приготовлены 24 номинации, в том числе 4 основные, и более 200 призов и подарков. Общая стоимость сертификатов и подарков составила около 400 тысяч рублей, их предоставили спонсоры и меценаты проекта.

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Кристина Ларченко завоевала титул «Миссис Псков 2019» Сертификат на 100 тысяч рублей получит Миссис Псков - 2019 Определилось жюри финального шоу «Миссис Псков - 2019» Состоялась генеральная репетиция финала «Миссис Псков - 2019» Вечеринка после финала конкурса «Миссис Псков - 2019» состоится 24 мая Семейная фотосессия состоялась у конкурсанток «Миссис Псков 2019» Pre-party состоялось у претенденток на титул «Миссис Псков» Изменения произошли в тройке лидеров в интернет-голосовании ПАИ за «Миссис Псков - 2019» Большая вечеринка перед конкурсом «Миссис Псков» состоится 17 мая Наметилась тройка лидеров в интернет-голосовании ПАИ за «Миссис Псков - 2019»
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